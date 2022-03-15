لإثراء "تجربة الزائر".. 5 مواقع للحلقات القرآنية داخل الحرم

هيأت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية، داخل المسجد الحرام، (5) مواقع لحلقات القرآن الكريم؛ (4) منها داخل توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور العلوي، وموقع واحد في التوسعة السعودية الثالثة يقام فيه حلقتان.
وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بدر بن محمد المحمادي، أن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية حرصت على إبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، من خلال عدد من البرامج والفعاليات والمبادرات والحِلق العلمية النافعة ومن ذلك الحلقات القرآنية المباركة، وذلك حرصًا من الوكالة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، حيث كثفت الإدارة جهودها بعد رفع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت زيادة في أعداد الحلقات القرآنية لإثراء تجربة الزائر وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، مع وضع العديد من الضوابط لإقامة هذه الحلق لزيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، كالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بلبس الكمامة، وهي الإجراءات التي يقوم عليها عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع.