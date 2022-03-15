لإثراء "تجربة الزائر".. 5 مواقع للحلقات القرآنية داخل الحرم

وأكد أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، حيث كثفت الإدارة جهودها بعد رفع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت زيادة في أعداد الحلقات القرآنية لإثراء تجربة الزائر وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، مع وضع العديد من الضوابط لإقامة هذه الحلق لزيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، كالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بلبس الكمامة، وهي الإجراءات التي يقوم عليها عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع.