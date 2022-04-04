لإفادة 200 ألف زائر.. إطلاق التحديث الجديد للمكتبة الإلكترونية لخدمة قاصدي الحرمين برمضان

وتقدم الخدمات في المواقيت وعدد من الجوامع والمساجد في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة، ويُقدّر عدد المستفيدين لهذا العام بنحو 200.000 معتمر وزائر.