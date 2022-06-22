"لازوردي للمجوهرات" تستقبل طلبة الرياض المشاركين بمعرض "آيسف 22"

وقد حضر حفل التكريم كل من السيد محمد عاكوم، مديرعام قطاع التجزئة بشركة لازوردي للمجوهرات، ونخبة من مديري المجموعة، والطلبة الفائزين في معرض (آيسف 22) التابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة، إضافة للطلبة المشاركين. وتأتي هذه المبادرة تثمينا من إدارة لازوردي للجهود المبذولة من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في استثمار طاقاتهم العلمية المتميزة لإحياء اسم المملكة في المحافل العلمية الدولية، والتي نتج عنها إنجاز لافت منقطع النظيرشهده العالم أجمع في استحواذهم على 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين فيها على طلاب 85 دولة.