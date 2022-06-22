"لازوردي للمجوهرات" تستقبل طلبة الرياض المشاركين بمعرض "آيسف 22"

انطلاقاً من الدور المؤسسي والمجتمعي لشركة لازوردي للمجوهرات في تنمية أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية ودعم الطلبة الموهوبين، بادرت لازوردي بتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة الدولية إنتل آيسف للعلوم والهندسة (آيسف 22) المقامة مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022م في مقر الشركة الكائن بالعاصمة الرياض.
وقد حضر حفل التكريم كل من السيد محمد عاكوم، مديرعام قطاع التجزئة بشركة لازوردي للمجوهرات، ونخبة من مديري المجموعة، والطلبة الفائزين في معرض (آيسف 22) التابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة، إضافة للطلبة المشاركين. وتأتي هذه المبادرة تثمينا من إدارة لازوردي للجهود المبذولة من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في استثمار طاقاتهم العلمية المتميزة لإحياء اسم المملكة في المحافل العلمية الدولية، والتي نتج عنها إنجاز لافت منقطع النظيرشهده العالم أجمع في استحواذهم على 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين فيها على طلاب 85 دولة.
وتباحث الحضور خلال الحفل عن مستقبل عالم الأعمال بالنسبة للشباب السعودي، خصوصاً في ظل الدعم النوعي الذي يحظى به طلاب المملكة، بالإضافة للحديث عن رحلة النجاح التي خاضها الطلاب بدءاً من داخل أروقة المدارس في المملكة إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت لازوردي بتوزيع مجوهرات ذهبية وهدايا عينية على الطلبة والطالبات، حيث تخلل الحفل تقديم نبذة تعريفية عن شركة لازوردي وأركان عملها، بالإضافة لمسيرة نموها وازدهارها على المستوى الوطني والعالمي، مبينة أهمية استثمار الأيدي العاملة الموهوبة لبناء قصص نجاح فريدة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي:"إن الإنجاز العالمي غير المسبوق الذي تصدره طلاب وطالبات المملكة مدعاة للفخر والتقدير، إذ أن الطاقات السعودية الكامنة داخل الأوساط العلمية السعودية تدعونا جميعاً لتطويعها واستثمارها بصدد إمداد اسم المملكة العربية السعودية في أكبر قدر ممكن من المحافل الدولية". وأضاف:" تحتم علينا المسؤولية الإجتماعية في لازوردي الإهتمام بطموحات الشباب وتطلعاتهم، كونهم أظهروا براعة شديدة لفتت أنظار العالم أجمع، والتي تعكس إيمان لازوردي التام بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل".
الجدير ذكره أن شركة "لازوردي" للمجوهرات هي شركة مساهمة سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودي منذ عام 2016، وهي شركة مختصة في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة، وأطقم الذهب المشغولة بالأحجار الكريمة والسبائك الذهبية، والتي يتم توزيعها للبائعين أو بيعها عبر شبكة أفرعها المنتشرة داخل المملكة وخارجها.