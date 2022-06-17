شاهد.. احتفاء واسع بشابين استَقبلا إعلامياً بحرينياً زار منطقة عسير

واختتم: "حتى وفد إلينا هذا السائح يوم الأربعاء دون سابق معرفة، فلاطفه أبنائي كعادتهم وقدّموا له واجب الضيافة، وما تعلمناه من ديننا وتقاليدنا فنحن بطبيعتنا شعب مضياف محب للجميع، وهو بادلهم الشعور بعفوية تعكس أخلاق الأشقاء البحرينيين من واقع ما نعيشه، فهم يمرّون بنا بلا انقطاع حتى قدّم هدية لأحد أبنائي، وأشكر جميع من أثنى وتفاعل".