شاهد.. احتفاء واسع بشابين استَقبلا إعلامياً بحرينياً زار منطقة عسير

لاقى فيديو لشابين من مركز بلّسمر ترحيباً واسعاً على منصة "تويتر" وهما يحتفيان بالإعلامي البحريني عمر فاروق، الذي جاء لمنطقة عسير، في سلوك عكس أخلاق وكرم السعوديين خاصة أبناء منطقة عسير، وما يجده السائح من حفاوة وبساطة وابتسامة.
وأصرّ بطلا الفيديو وهما الشابان "عبدالله" و"عبدالعزيز" على السائح بعدم دفع المال، ومنحه الشراب بالمجان، فكأن دكانهما الصغير تحوّل لمجلس ضيافة لسالكي الطريق باتجاه أبها، فبادلهم ضيفهم المحبة ومنح أحدهم هدية.
ووثّق السائح هذا الكرم الأخلاقي وعفوية الشابين وهما يستقبلانه بحفاوة بالغة، وقال: "هذا من شغّله بالبزنس هذا أعطانا كل شيء بلاش"، وغرّد بحسابه في "تويتر": "في كرم يعلمونك إياه في المدرسة، وفي كرم تعلمك إياه السعودية".
وقال والدهما المواطن سعيد الأحمري: "كان لدى أبنائي طاولة يبيعون عليها وبعد مداولات للفكرة قمت بدعمهم، فتوسع المشروع لعربة طعام يمر من عندنا صنوف من الزوار والسائحين، فلذلك أوصيتهم بضرورة الاحترام والتقدير، فأبناء البلد يعكسون صورة مشرّفة للمواطن المحلي أمام السائح، فكيف ومنطقة الجنوب وجهة سياحية للخليجيين، فالسائح يهمه أخلاق الناس من حوله".
واختتم: "حتى وفد إلينا هذا السائح يوم الأربعاء دون سابق معرفة، فلاطفه أبنائي كعادتهم وقدّموا له واجب الضيافة، وما تعلمناه من ديننا وتقاليدنا فنحن بطبيعتنا شعب مضياف محب للجميع، وهو بادلهم الشعور بعفوية تعكس أخلاق الأشقاء البحرينيين من واقع ما نعيشه، فهم يمرّون بنا بلا انقطاع حتى قدّم هدية لأحد أبنائي، وأشكر جميع من أثنى وتفاعل".