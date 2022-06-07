لا أمطار نادرة.. "أجواء الصيف" يتوقعها "العصيمي": حرارة أكثر من المعتاد

وتابع: "سيكون الصيف جيدًا وممطرًا على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب شرق الجزيرة العربية)، وضعيفًا على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا أتوقع أمطارًا صيفية نادرة كما حدث العام الماضي".