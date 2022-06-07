لا أمطار نادرة.. "أجواء الصيف" يتوقعها "العصيمي": حرارة أكثر من المعتاد

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن الأوضاع الحالية والمؤشرات المناخية، تشير إلى توقعات سلبية قوية لمعامل المحيط الهندي تزامنًا مع استمرار اللانينا.
وتتمثل ظاهرة "اللانينا" في انخفاض شديد في درجات الحرارة لسطح المياه في المحيط الهادي؛ وبالتحديد في المنطقة الاستوائية منه.
وأشار "العصيمي" إلى ملاحظة الدفء الشديد على إندونيسيا وشمال أستراليا.
وأضاف: "المؤشرات الأولية حتى الآن، غير ثابتة، تذهب إلى بداية ضعيفة للموسم المطري القادم، وفترة الوسم شهري أكتوبر ونوفمبر".
وأردف: "بالنسبة لتوقعات فصل الصيف، لا يوجد تغيير على القراءة السابقة، وسيكون أكثر حرارة من المعتاد".
وتابع: "سيكون الصيف جيدًا وممطرًا على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب شرق الجزيرة العربية)، وضعيفًا على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا أتوقع أمطارًا صيفية نادرة كما حدث العام الماضي".