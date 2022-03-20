لا تزال تستقطب المزيد.. موظفو شركة حراسة بتبوك بلا رواتب.. والقضاء ينصفهم

وقال أحد المتضررين لـ"سبق": إن عددًا كبيرًا تعرضوا لمشكلة تأخر الرواتب؛ مبينًا أن منهم من تَقدم للقضاء وصدر له حكم نهائي غير قابل للاعتراض ضد الشركة لتسليم مستحقاتهم؛ مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال تستقطب موظفين؛ مبديًا استغرابه من الأمر رغم مشاكل تأخر الرواتب.