لا تزال تستقطب المزيد.. موظفو شركة حراسة بتبوك بلا رواتب.. والقضاء ينصفهم

تَسبب عدم استلام رواتب حراس يعملون بإحدى شركات الحراسة في منطقة تبوك، في ترك البعض منهم لوظائفهم، بعد استمرار انقطاعها لثلاثة أشهر؛ في حين فضّل البعض الآخر الاستمرار على أمل أن يتحسن وضعهم.
وقال أحد المتضررين لـ"سبق": إن عددًا كبيرًا تعرضوا لمشكلة تأخر الرواتب؛ مبينًا أن منهم من تَقدم للقضاء وصدر له حكم نهائي غير قابل للاعتراض ضد الشركة لتسليم مستحقاتهم؛ مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال تستقطب موظفين؛ مبديًا استغرابه من الأمر رغم مشاكل تأخر الرواتب.
تواصلت "سبق" مع صاحب الشركة للاستفسار عن أسباب تأخير الرواتب، ونفى بعبارة "استحالة" أن يكون هناك تأخر لثلاثة أشهر؛ مطالبًا بقائمة بأسماء المشتكين حتى ينظر في مشكلتهم؛ مبينًا أن هناك خلافات عمل قد تحدث.
واستكمالًا لتفاصيل القضية تواصلت "سبق" مع فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك، الذي أكد أنه تم ضبط عدة مخالفات على الشركة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع المطالبات المالية للقضاء العمالي (جهة الفصل).