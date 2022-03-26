لا تزوره الشمس إلا 3 ساعات يوميًّا.. ظاهرة فريدة من نوعها في العلا

يمثل جبل عكمة بمحافظة العلا، ظاهرة غريبة تجذب الزوار، وتلفت انتباه السياح، وتثير التساؤلات، إلى جانب ما يحمله الموقع من كتابات منحوتة تُعد أكبر مكتبة مفتوحة في العالم.
هذه الظاهرة -وفق ما شرحه المرشد السياحي لجبل عكمة- تتمثل في أن الشمس لا تزوره في اليوم إلا ثلاث ساعات فقط، عندما تكون الشمس عمودية على الجبل الأثري والتاريخي؛ بينما الجبال الشاهقة تحجب الشمس من الجهتين الشرقية والغربية؛ حيث إن وجود هذه الجبال جعل المكان المفتوح ظلًّا طوال الوقت، وساهم في رفع برودة الموقع بدرجات أعلى من بقية الأماكن الأخرى.
ووقفت "سبق" على هذه الظاهرة، خلال جولتها السياحية بالمنطقة في مشهد مهيب وظاهرة فريدة.
وجبل عكمة كان موقعًا مهيبًا على طرق التجارة القديمة، ويضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية التي تعود إلى الفترتين الدادانية واللحيانية، ويُعد أكبر مكتبة مفتوحة في الجزيرة العربية.
وتكمن أهمية الكتابات والنقوش والرسومات في منطقة جبل عكمة، في كونها سجلًا تاريخيًّا وحضاريًّا.
وعلى الرغم من أن معظمها يتناول أمورًا شخصية في الغالب؛ إلا أنها تُمِدنا بمعلومات مهمة عن مملكة لحيان وحضارتها، والمجتمع العربي اللحياني القديم، وأوضاعه الحياتية والإنسانية.
وتُعد محافظة العلا بمنزلة حاضنة للجمال الطبيعي والتراث الإنساني الفريد، ومتحفًا نابضًا بالحياة منذ آلاف السنين، يقوم على كوكبة من العجائب الطبيعية والبشرية التي تنتشر عبر أرجائه.