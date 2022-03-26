لا تزوره الشمس إلا 3 ساعات يوميًّا.. ظاهرة فريدة من نوعها في العلا

هذه الظاهرة -وفق ما شرحه المرشد السياحي لجبل عكمة- تتمثل في أن الشمس لا تزوره في اليوم إلا ثلاث ساعات فقط، عندما تكون الشمس عمودية على الجبل الأثري والتاريخي؛ بينما الجبال الشاهقة تحجب الشمس من الجهتين الشرقية والغربية؛ حيث إن وجود هذه الجبال جعل المكان المفتوح ظلًّا طوال الوقت، وساهم في رفع برودة الموقع بدرجات أعلى من بقية الأماكن الأخرى.