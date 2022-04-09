لا تطعموهم لا تحدقوا فيهم.. رئيسة فريق تقييم أضرار "البابون": إذا فعلت ستكون ضحية محتملة

وأوضحت الدكتورة بيبسورث أنه من المهم الابتعاد عنها، وقالت: "حينما تطعمها فإنك ستكون ضحية محتملة لها، قد تعتدي عليك وعلى الآخرين، ولا تنظر أيضًا إلى أعين قرود البابون، فالتحديق بها والنظر إليها قد يكون سببًا في اعتدائها عليك".