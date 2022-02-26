لا تفوتك.. "لوحة سماوية مبهرة" تواعد سماء السعودية والدول العربية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن مراقبي السماء في السعودية والوطن العربي يستعدون لمشاهدة منظر جميل فجر غد الأحد؛ حيث سيمر القمر بالقرب من كوكبين في نظامنا الشمسي: المريخ، والزهرة، قبل حوالي ساعتين ونصف من شروق الشمس.

وأضاف: "انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع، والمريخ الباهت سيكون على قبة السماء بالأفق الجنوبي الشرقي، وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة إلى معدات رصد، وسيكون القمر في مرحلة الهلال المناقص؛ ما سيزيد المشهد روعة".

وتابع: "القمر سيكون أقرب إلى المريخ؛ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات؛ ما يعني بأن المسافة الظاهرية بينهما واسعة جدًا؛ ليظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن من خلال المنظار، أما كوكب الزهرة فتفصله عن القمر حوالي 5 درجات".

وأردف: "يسمى هذا الحدث بالاقتران؛ حيث يوجد جسمان أو أكثر بالقرب من بعضهما البعض، وسيكون الوقت الأمثل لمراقبته قبل شروق الشمس".