"لا تنسَ الحلاوة".. مُواطن يتهم بنكًا تجاريًّا لتأخير دفعاته

دخل مواطن بتيماء، مسلسلًا من المعاناة مع أحد البنوك التجارية، بعد أن تأخر في تسليمه دفعة البنك العقاري للبناء الذاتي؛ مطالبًا البنك المركزي بالتدخل لإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال وائل تليعان العنزي لـ"سبق": إنه على الرغم من الشكاوى المتكررة على البنك؛ إلا أنه لم يتم إنهاء معاناته؛ بل استمر في المماطلة بسبب تقدمي بالشكوى.

حاولت "سبق" الحصول على رد على هذه الشكوى؛ إلا أنها لم تتلقَّ إجابة للوقوف على تفاصيلها.. ووفقًا لرسائل حصلت عليها "سبق"؛ فإن الجهة دافعت عن نفسها بعدم استكمال العميل للمرحلة المطلوبة، وأن المتبقي لصرف الدفعة الثالثة إكمال اللياسة الداخلية والخارجية"، وأضافوا أن العميل لا يرد على الهاتف، ووفقًا للرسائل ذاتها التي يحتفظ بها "العنزي" أرجع سبب التأخير لرفضه الاستمرار مع رسالة وردته من أحد الموظفين بعد انتهاء إحدى الدفعات بعبارة "لا تنسَ الحلاوة"!