لا خطر على حياتهن بعد اليوم.. مراكز استشارية متخصصة لإنقاذ الحوامل في جازان

نفذت "صحة جازان"، ممثلة بأمانة القيادة والتحكم، مبادرة "الحمل..حدث سعيد"، والتي تضمنت ورشة عمل بعنوان "مبادرة الحد من الأحداث الجسيمة لدى الحوامل".
تهدف الورشة إلى تسهيل الوصول للحالات بتوفير أعلى مستوى الرعاية الأولية كخدمة أساسية للحوامل بجميع المراكز، مع التركيز على خدمة ذوي عوامل الخطورة العالية بمراكز استشارية متخصصة بشكل مبكر يُسهم في اتخاذ الإجراء السليم لهن إنقاذًا لحياتهن وحياة أطفالهن من أي خطر.
وتفصيلاً، أوضح أمين القيادة والتحكم بـ"صحة جازان"، عبدالوهاب بن إبراهيم حوباني، أن الورشة تركز على التوعية المجتمعية والوصول إلى وعي وتثقيف عالٍ عن هذه الخدمة، إضافةً إلى سهولة وصول المستفيدين لها؛ بتوفيرها على مستوى الرعاية الأولية كخدمة أساسية لكل الحوامل بجميع المراكز، مع التركيز على خدمة الحوامل من ذوي عوامل الخطورة العالية بمراكز استشارية متخصصة بشكل مبكر يُسهم في اتخاذ الإجراء السليم لهن.
وأضاف أن الخدمة تسهل عملية تحويل الحالات التي تستدعي ذلك عند وجود حالات ذات عوامل خطورة لمكان الخدمة المناسب بالمستشفيات الثانوية والمرجعية بشكل مناسب ومبكر ومباشر؛ ليكون الحمل لكل امرأة حدثًا سعيدًا.
وقال "حوباني": "تم تنفيذ الورشة ضمن عدة محاور، ومنها التعريف بمبادرة الحد من الأحداث الجسيمة للحوامل، إضافةً إلى شرح للبيانات المدخلة في السجل الشامل وكيفية التسجيل بالطريقة الصحيحة الذي استحدثته أمانة القيادة والتحكم بإشراف من إدارة البرامج الصحية، كذلك شرح للإحصائيات المدرجة وأهميتها، وتوضيح مسارات رعاية الحوامل عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة".
وذكر أن الورشة تستهدف نخبة من الاستشاريين المتخصصين من مشرفي ومنسقي برامج متابعة الحمل الطبيعي والحمل عالي الخطورة بمنطقة جازان ومشرفي القطاعات الصحية، الفنيين ومشرفي التمريض.
وبيّن أمين القيادة والتحكم بـ"صحة جازان"، أن الورشة ضمت "مشروع أتمتة" يُعنى بسجلات الحوامل في المراكز الصحية وربطها بمركز عمليات مشترك لمتابعة جميع حالات الحمل داخل المنطقة، وضمان تقديم العلاج الأمثل للحالات العالية الخطورة بتحويلها للمراكز المتخصصة.
وتعد هذه الورشة امتدادًا لعدة برامج لاحقة سيتم تدشينها -بمشيئة الله- وتهدف إلى تحسين رحلة الحامل من بداية الحمل إلى الولادة.