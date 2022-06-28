لا خطر على حياتهن بعد اليوم.. مراكز استشارية متخصصة لإنقاذ الحوامل في جازان

وتفصيلاً، أوضح أمين القيادة والتحكم بـ"صحة جازان"، عبدالوهاب بن إبراهيم حوباني، أن الورشة تركز على التوعية المجتمعية والوصول إلى وعي وتثقيف عالٍ عن هذه الخدمة، إضافةً إلى سهولة وصول المستفيدين لها؛ بتوفيرها على مستوى الرعاية الأولية كخدمة أساسية لكل الحوامل بجميع المراكز، مع التركيز على خدمة الحوامل من ذوي عوامل الخطورة العالية بمراكز استشارية متخصصة بشكل مبكر يُسهم في اتخاذ الإجراء السليم لهن.