لا رسوم على المواقف المخصصة لمركبات المعتمرين المصرّح لهم

كشفت الإدارة العامة للمرور عن آلية الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية خلال شهر رمضان المبارك.
وتم تخصيص 5 مواقف آمنة للمركبات للقادم من خارج مكة في مداخل مكة، واستخدام حافلات النقل الترددي للحرم المكي، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال مسح الباركود المحدد لكل موقف، وأهالي مكة يمكن الوصول إلى المواقف والمحطات الداخلية وعددها 9.
ولا يمكن للمعتمر المصرح له بالعمرة من تطبيق "اعتمرنا" الوصول إلى المنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف بمركبته الخاصة؛ إلا في حال وجود حجز موقف خاص لمركبته في مقر إقامته مع إبراز ما يثبت ذلك.
وتقرر السماح بدخول مركبات النقل الخاص " سيارات الأجرة " لإيصال المعتمرين المصرح لهم بالعمرة إلى مقر إقامتهم ودخول المنطقة المركزية في الحرم المكي.
جدير بالذكر أنه لا تفرض رسوم على المواقف المخصصة لوقوف مركبات المعتمرين، نظرًا لأنها خدمة مجانية لمركبات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة.