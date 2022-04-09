لا رسوم على المواقف المخصصة لمركبات المعتمرين المصرّح لهم

وتم تخصيص 5 مواقف آمنة للمركبات للقادم من خارج مكة في مداخل مكة، واستخدام حافلات النقل الترددي للحرم المكي، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال مسح الباركود المحدد لكل موقف، وأهالي مكة يمكن الوصول إلى المواقف والمحطات الداخلية وعددها 9.