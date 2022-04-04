"لا ضرر".. نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول خلال رمضان بتوقيع "سعود الطبية"

ونوه الدكتور "العمري" بأهمية شرب كميات كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب الأغذية المشبعة بالدهون مثل المقليات والحلويات وبعض أنواع اللحوم؛ لتفادي زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، كما أوصى بممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًّا أو ما يعادل 30 دقيقة يوميًّا لمدة 5 أيام من الأسبوع، والإقلاع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يوجد بها المدخنون.