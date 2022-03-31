لا "مطرية" وجفاف يتواصل.. "العصيمي": "لانينا" مستمرة والوجه سلبي!

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إنه لا مؤشرات واضحة حتى الآن على انتهاء حالة الجفاف أو تأثير حالات مطرية في المدى القريب والمتوسط.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "استمرار #اللانينا وابتعاد المنخفضات الجوية وضعف شديد في الرطوبة ناتج عن وجه سلبي في بحر العرب وخمول شديد لمنخفض البحر الأحمر، أغلب المؤشرات حتى الآن تشير إلى جفاف شهر إبريل أيضاً".
يشار إلى أن "اللانينا" هي انخفاض شديد في درجات الحرارة لسطح المياه، وهذا الانخفاض يكون أقل من معدلات درجة الحرارة العامة بأكثر من نصف درجة مئوية.