لا "مطرية" وجفاف يتواصل.. "العصيمي": "لانينا" مستمرة والوجه سلبي!

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "استمرار #اللانينا وابتعاد المنخفضات الجوية وضعف شديد في الرطوبة ناتج عن وجه سلبي في بحر العرب وخمول شديد لمنخفض البحر الأحمر، أغلب المؤشرات حتى الآن تشير إلى جفاف شهر إبريل أيضاً".