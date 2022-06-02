لتبرعهم بالدم عشر مرات.. منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

وفيما يلي أسماء المتبرعين:

عبدالرحمن بن سليم بن محمد العطوي، إبراهيم بن علي بن محمد عسيري، ممدوح بن خلف بن ثواب المطيري، العريف/ محمد بن علي بن مفرح الشهري، عبدالله بن خلف بن مفلح الشمري، عبدالله بن خالد بن عبدالله الشعبان، مروان بن أحمد بن سليمان أبا الخيل، الملازم أول/ صالح بن عايض بن محمد الشمراني، طلال بن عيد بن سلمان الجهني، العريف/ محمد بن شنيف بن نايف السفياني، العريف/ فواز بن برغش بن رغاي العنزي، الرائد/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز البسام، عبدالعزيز بن عليوي بن عبدالله العنزي، خالد بن فريح بن دخيل الشمري، معاذ بن نفجان بن محمد النفجان، عماد بن ناصر بن محسن الحارثي، حسين بن علي بن علي العبود، عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون، محمد بن عبدالله بن رمضان الغامدي، الرقيب/ بدر بن فضي بن محمد الشمري، العريف/ عبدالمحسن بن بناي بن متلع المطيري، باسم بن عبدالله بن صالح الحجيلي، عبدالرحمن بن حمود بن محمد الجارد، أسامة بن عبدالكريم بن عبدالمجيد سمرقندي، الرئيس رقباء/ علي بن إبراهيم علي المسند، وليد بن ساري بن محمد السويلم، الرئيس رقباء الفني/ إبراهيم بن حسين بن شاهر الشريف، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الماضي، سليمان بن عبدالله بن أحمد اليعيش، عبدالملك بن عثمان بن أحمد الأمير، سعد بن علي بن عبدالله العمري، محمد بن فهد بن محمد المطلق، العريف/ مجدي بن أحمد بن بحيص حكمي، فني خدمات المرضى أول/ إبراهيم بن محمد بن سعود البقعاوي، يوسف بن إبراهيم بن سليمان المقيطيب، العريف/ سامي بن عبدالرحمن بن عبدالله الأسمري، الرقيب/ رضاء بن حمد بن سالم الشمري، سعد بن محمد بن سعود السهلي، أحمد بن منصور بن سعد السعد، الرقيب/ عبدالله بن سليمان بن عبيد الشمري، العريف/ سالم بن ناصر بن سالم السبيعي، الوكيل الرقيب/ قايد بن عبيدالله بن غريب العنزي، الوكيل الرقيب/ حسن بن مطر بن سعيد الغامدي، العريف/ ردعان بن سيف بن ردعان الفحيل، الملازم أول/ سالم بن خالد بن سالم الجري، ماجد بن محمد بن سعد السياري، وليد بن ضواي بن حبيب العتيبي، المقدم/ فايز بن عزيز بن معند العنزي، نايف بن حماد بن مرشد الجهني، الرقيب/ عيسى بن محمد بن ديدي العنزي، حبيب بن علي بن عبدالكريم السويلم، محمد بن حمد بن حمد الحمد، عبدالرحمن بن مرزوق بن عبدالرحمن العتيبي، نايف بن سالم بن عطوان الشمري، عبدالله بن محمد بن مسفر القحطاني، الرقيب/ سلطان بن سحيم بن سعود العنزي، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحسن، الرقيب/ أبو طالب بن أحمد بن درويش السيد.