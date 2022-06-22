لتبقى: إضاءة "LED" "المستوى الأخضر" توفر حتى 75% من الاستهلاك

وشملت النصائح: الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك. الإضاءة الموفرة "LED" يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية "المتوهجة"، الإضاءة الطبيعية تغنيك عن "اللمبات"، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة "المتوهجة" تزيد استهلاك أجهزة التكييف. تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك. تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.