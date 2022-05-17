"لتبقى": اختيار المستوى الأخضر بأجهزة التكييف يوفر استهلاك الطاقة

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ لكونها تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك، مما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب، كما أوصى باختيار المستوى الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لكونه الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة.