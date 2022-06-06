"لتبقى": تنظيف فلتر التكييف يُقلل من استهلاك الطاقة

أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.