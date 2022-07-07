"لتبقى طاهرة".. "البيئة" تدشن حملتها التوعوية بموسم الحج

وأضافت أن الحملة تشتمل على عدد من القيم التوعوية ضمن مخرجات إعلامية متعدّدة تستهدف ضيوف الرحمن من خلال نشرها في منصات متنوعة أبرزها: كُتيّب للإرشادات والنصائح البيئيّة في رحلة الحج بثلاث لغات (عربي - إنجليزي - أوردو)، وهدايا بيئيّة يوزعها عدد من المتطوعين على الحجيج لتبقى ذكرى توعويّة لهم، بالإضافة إلى إعلانات توعويّة عبر شاشات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.