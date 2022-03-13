لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة العاصمة المقدسة" ترفع 700 حاجز خرساني

وعلى ذات الصعيد صادرت بلدية المسفلة الفرعية (76) كيسًا من الأسمنت، ضمن الحملة الميدانية المشتركة على مواقع بيع مواد البناء المخالفة في نطاقها الإشرافي، بمساندة إدارة قوة أمن المهمات بشرطة العاصمة المقدسة ودعم من وكالة الخدمات ممثلة في إدارة النظافة.. وجرى خلال الحملة إزالة ناقلات بيع مواد البناء والبطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها، وترحيلها من داخل الأحياء السكنية؛ حرصًا على رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.