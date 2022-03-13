لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة العاصمة المقدسة" ترفع 700 حاجز خرساني
نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية موسعة لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة ظاهرة التشوه البصري في مختلف أحياء وشوارع مكة المكرمة.
وقامت بلدية الشوقية الفرعية، بإزالة عدد من الحواجز الخرسانية (صبات)، وتنظيم الشوارع والطرقات، بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية.
وتمت إزالة أكثر من (700) حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحال التجارية والتي كانت تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة، إضافة إلى رفع أكثر من 12 بركسا متفرقة مشوهة للمنظر العام.
وعلى ذات الصعيد صادرت بلدية المسفلة الفرعية (76) كيسًا من الأسمنت، ضمن الحملة الميدانية المشتركة على مواقع بيع مواد البناء المخالفة في نطاقها الإشرافي، بمساندة إدارة قوة أمن المهمات بشرطة العاصمة المقدسة ودعم من وكالة الخدمات ممثلة في إدارة النظافة.. وجرى خلال الحملة إزالة ناقلات بيع مواد البناء والبطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها، وترحيلها من داخل الأحياء السكنية؛ حرصًا على رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.
من جانب آخر، قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة (10) مظلات للسيارات مخالفة من أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع والتي تشغل الملكيات العامة، بعد إشعار أصحابها بالإزالة وتوجيه الإنذارات لهم في هذا الجانب، وإلزامهم بأن تكون المظلات داخل حدود الملكية الخاصة، وجاءت الإزالة بهدف تحسين المشهد الحضري والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري والمحافظة على المرافق العامة.