لتحسين المشهد الحضري.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء المخالفة بمكة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات، حملة ميدانية مكثّفة لمراقبة مواقع بيع مواد البناء، بهدف تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري ورفع مستوى النظافة وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء مكة المكرّمة، ضمن نطاق البلديات الفرعية الإشرافي.

وفي هذا الإطار، قامت بلدية المعابدة الفرعية بحملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة على المباسط غير المرخصة لمزاولة نشاط بيع الأسمنت والبطحاء وغيرها من مواد البناء، وأسفرت عن مصادرة أكثر من (3) أطنان من البطحاء والخرسانة، إضافة إلى (200) كيس من الأسمنت، كما تمّ ترحيل ناقلات بيع مواد البناء وقلابات البطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من داخل الأحياء السكنية، التي كانت تشكل إزعاجاً وخطراً على سكان تلك الأحياء وخدشاً للمظهر العام.

وعلى ذات الصعيد واصلت بلديتا المسفلة والعزيزية الفرعيتان جولاتهما الميدانية لتحسين المشهد الحضري ضِمن نطاقهما الإشرافي، ونتج عن تلك الجولات طمس الكتابات على الجدران ودهانها لتحسين المشهد العام، وإزالة (13) لوحة إعلانية تالفة ومهجورة ومشوّهة للمظهر العام بمواقع متفرقة، إضافةً إلى إزالة (11) هنجراً مخالفاً ومشوّهاً للمظهر العام، كما تمّ إلزام أصحاب المنشآت التجارية بالتقيد بتوحيد اللوحات الإرشادية والمعتمدة من قِبل الأمانة على الأنشطة التجارية كافة سعياً منها لتحسين المظهر العام بالعاصمة المقدّسة.