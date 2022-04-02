لتخفيف معاناة الصائمين.."البيئة" ترفع جاهزية "مسالخ مكة" خلال رمضان

وشدد "الزهراني" على أنه أصبح من الضروري جداً توعية المستهلك بمخاطر الذبح العشوائي واهمية التوجه للذبح النظامي من خلال المسالخ التابعة للوزارة والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية الآمنة، مؤكدًا على سعي فرع الوزارة على عمل خطة توعوية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث أشعرت جميع المطابخ والملاحم بضرورة الذبح في المسالخ النظامية، مشيراً إلى أن من يخالف ذلك سيطبق النظام عليه مع تشديد وتغليظ العقوبة، والتي تصل إلى إغلاق الموقع وحرمانه من العمل .