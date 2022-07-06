لتدريب سعوديات على قيادة حافلات نقل الملاحين.. "ساس" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة المؤسس

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص شركة الأمد السعودي على المساهمة في توظيف المرأة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تمكينها ونجاحها في القيادة، كما أثبتت دورها في الكثير من المجالات، جنباً إلى جنب مع الرجل، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي وفقاً للتعليمات الخاصة بالقيادة وفق شروط السلامة المرورية.