لتدريب سعوديات على قيادة حافلات نقل الملاحين.. "ساس" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة المؤسس

وقَّعت شركة الأمد السعودي لخدمات المطار والنقل المساند (ساس) وجامعة الملك عبدالعزيز- ممثلة في شركة المنظومة السعودية للتعليم والتدريب التابعة لشركة وادي جدة- اليوم، مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل سائقات سعوديات لقيادة حافلات نقل الملاحين وتمكينهم لتقديم الخدمة على أكمل وجه.
وجاءت هذه المبادرة في إطار توجه المملكة إلى تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات ومواكبة رؤية المملكة 2030 م.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس نبيل الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند والدكتور محمد بن عبدالغني الصايغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة.
وأوضح المهندس الرفاعي أن المبادرة تهدف إلى تدريب عدد من السائقات للعمل باحترافية في قيادة الحافلات مما يساهم في زيادة فرص العمل للسعوديات في مثل هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص شركة الأمد السعودي على المساهمة في توظيف المرأة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تمكينها ونجاحها في القيادة، كما أثبتت دورها في الكثير من المجالات، جنباً إلى جنب مع الرجل، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي وفقاً للتعليمات الخاصة بالقيادة وفق شروط السلامة المرورية.