لتسهيل إجراءات الحجاج.. "سدايا" تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة في إندونيسيا

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى في تنفيذ مبادرة طريق مكة في عدة دول من ضمنها دولة إندونيسيا، حيث عملت "سدايا" ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.