لتطوير العاملين بالقطاع.. الهيئة السعودية للمقاولين تطلق معسكر كفاءات المقاولين

أطلقت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين أمس، "معسكر كفاءات المقاولين"، الذي يهدف لتطوير العاملين في القطاع فنيًّا وإداريًّا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتكون منصة معرفية متخصصة تُسهم في رفع المستوى الفني والمعرفي وتنمية قدرات المقاولين، عبر رحلة تدريبية تفاعلية متكاملة تنظمها الهيئة لمدة ثلاثة أيام.. تتضمن رحلة المقاول: (إنشاء المنشأة، وتأهيلها، وإدارتها، وتنفيذ المشاريع، وتسليم المشاريع بجودة عالية لتحقيق الإنتاجية المميزة)؛ لتسهم في معرفة أهم المعايير المهنية في قطاع المقاولات، ومعرفة أنشطة المقاولات المتاحة وتحليلها لاختيار النشاط المناسب، كما يهدف المعسكر لحصر تحديات القطاع ومعرفة كيفية التعامل معها، ومعرفة جميع الإجراءات اللازمة لإصدار السجلات والمستندات لتسجيل وتأهيل المنشأة؛ بحيث تتوافق مع سوق المقاولات.