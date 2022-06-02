لتعزيز التكامل.. وزارة الاستثمار توقّع اتفاقية شراكة مع "الصناعة والثروة المعدنية"

وستساهم الاتفاقية في تيسير رحلة المستثمر في جميع الخطوات ورفع وعي المستثمر المحلي والأجنبي بمراكز الأعمال والخدمات المقدمة في مجالي الصناعة والتعدين، كما ستعمل على تعزيز وتنسيق جهود التواصل مع المستثمرين محلياً ودولياً وتعيين ممثلين من وزارة الصناعة، بشقيها الصناعة والتعدين، لدى مراكز الخدمة الشاملة التابعة لوزارة الاستثمار.