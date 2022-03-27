لتقليل السعرات.. "الغذاء والدواء" تحدّد إرشادات مهمة لتناول الوجبات الغذائية

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتقليل الإضافات على الوجبات، مثل الكاتشب والمايونيز؛ للحد قدر الإمكان من كمية السعرات الحرارية بها.
وشدّدت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر تحت عنوان "إرشادات لتقليل السعرات الحرارية" على ضرورة تجنب الأغذية المقلية والغنية بالدهون، مع التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة، وتقليل الإضافات، مثل الشراب المحلى والمايونيز والصلصات وغيرها، لتقليل السعرات الحرارية بالوجبات.
وأضافت الهيئة أن استبدال المشروبات المحلاة ببدائل تحتوي على سعرات حرارية أقل، مثل الماء والعصائر الطازجة، يعد تصرفاً أفضل للتقليل من السعرات.