لتقليل السعرات.. "الغذاء والدواء" تحدّد إرشادات مهمة لتناول الوجبات الغذائية

وشدّدت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر تحت عنوان "إرشادات لتقليل السعرات الحرارية" على ضرورة تجنب الأغذية المقلية والغنية بالدهون، مع التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة، وتقليل الإضافات، مثل الشراب المحلى والمايونيز والصلصات وغيرها، لتقليل السعرات الحرارية بالوجبات.