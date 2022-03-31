لتكون "بيئة التوظيف الأمثل" بالمملكة.. "سبيماكو" الدوائية تطلق استراتيجيتها للموارد البشرية والثقافة

وفي سبيل تحقيق خطط ومشروعات الاستراتيجية التطويرية، عقدت "سبيماكو" الدوائية اتفاقيات تعاون مع عددٍ من الجهات المتخصصة لدعم ركائز الاستراتيجية الجديدة، وتمكينها من تطوير القدرات البشرية، واحتواء وجذب المواهب الشابة، منها اتفاقية تعاون مع شركة كامبلي المتخصصة بإنتاج المواد المطّورة للمهارات اللغوية، تهدف إلى إعداد وتدريب العاملين بالشركة، وتطوير مهاراتهم اللغوية وتنميتها؛ لضمان جودة أعمالهم، وتمكينهم من متابعة المستجدات العالمية، وتطوير قدرات التفاوض والتواصل الفعّال وتبادل الأفكار.