لتكون "بيئة التوظيف الأمثل" بالمملكة.. "سبيماكو" الدوائية تطلق استراتيجيتها للموارد البشرية والثقافة

أطلقت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، استراتيجيتها للموارد البشرية والثقافة، كخطوة استراتيجية تهدف لتطوير القدرات البشرية وتحسين هيكلة الموارد البشرية من خلال برامج تطويرية وقيادية ومهنية تدعم جهود "سبيماكو" لتكون البيئة الأمثل للتوظيف، وتصبح الشركة القيادية في مجال الصيدلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة فعاليتها عالميًا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتنوعة في مجال الرعاية الصحية.
وتبّنت الاستراتيجية الجديدة خمس ركائز أساسية عملت على ترسيخ قيمها وخططها، من خلال حوكمة الموارد البشرية، وتصميم الهيكل التنظيمي وتخطيط القوى العاملة، وتبني جانب تثقيف الموظفين وزيادة معرفتهم بمجال عملهم، والاهتمام بإدارة المواهب وتطوير قدراتهم الإبداعية، واعتماد مبدأ الحوافز والمكافآت، على أن يتبع تنفيذ الاستراتيجية، تطبيق 18 مشروعًا تطويريًا تهدف لرفع وتحسين كفاءة القوى العاملة، ومساندة الشركة في رحلتها نحو الريادة والقيادة في القطاع الدوائي.
وفي سبيل تحقيق خطط ومشروعات الاستراتيجية التطويرية، عقدت "سبيماكو" الدوائية اتفاقيات تعاون مع عددٍ من الجهات المتخصصة لدعم ركائز الاستراتيجية الجديدة، وتمكينها من تطوير القدرات البشرية، واحتواء وجذب المواهب الشابة، منها اتفاقية تعاون مع شركة كامبلي المتخصصة بإنتاج المواد المطّورة للمهارات اللغوية، تهدف إلى إعداد وتدريب العاملين بالشركة، وتطوير مهاراتهم اللغوية وتنميتها؛ لضمان جودة أعمالهم، وتمكينهم من متابعة المستجدات العالمية، وتطوير قدرات التفاوض والتواصل الفعّال وتبادل الأفكار.
كما عقدت الشركة اتفاقية تعاون مع INSEAD إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، بهدف تصميم برنامج سبيماكو للقيادة، لمساعدة القيادات الناشئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة ومنحهم القدرة على التكيف مع التحديات في بيئة رقمية متسارعة.
وتشتمل الاتفاقيات على عدة مزايا تدعم مشروعات الموارد البشرية والثقافة وجهودها لرفع كفاءة القيادات الصحية الحالية والواعدة، وتأهيلهم لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، وبما يرفع من معدل نمو الشركة، كونها كيانًا اقتصاديًا عملاقًا يستند إلى إمكانات موارده البشرية، ودورهم الفعّال في تعزيز حضورها الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية خالد الخطاف، إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم الشركة وتحسين هيكلة الموارد البشرية، وتمكين ذوي المهارات والخبرات لقيادة جهود الشركة لتوطين الصناعات الدوائية، وتزويدهم بالمهارات لمواصلة رحلة نمو سبيماكو كشركة تمثل أحد أكبر مزودي الخدمات الدوائية في المملكة ومنطقة الخليج.
وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في ظل اهتمام المملكة بالقطاع الصحي والدوائي، والاهتمام الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين، بتنمية القطاع الدوائي بالعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤية 2030 وتطلعاتها لوصول الناتج المحلي من صناعة الدواء إلى 40 % بنهاية العام 2030م .
من جانب آخر، عبّر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية محمد الأسمري عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية، مبينًا أنها جاءت نتيجة لجهود تكاملية رسمت معالم استراتيجية جديدة للموارد البشرية تدعم رؤية الشركة وتطلعاتها لتكون البيئة الأمثل للتوظيف، وتطوير القدرات البشرية باعتبارها قوة الدفع الحقيقية لنجاحات الشركة ورأس الرمح في رحلة التطور والنمو المستدام.
وتعد "سبيماكو" الدوائية أحد مقومات نجاح القطاع الدوائي، ونواة لصناعة الأدوية التي تطمح المملكة من خلالها إلى تحفيز منظومة القطاع وتطوير تقنياته وضبط معاييره، وتلتزم الشركة منذ أكثر من 36 عامًا، بعملها الأساس في المجال الدوائي والصحي وجهودها لتطوير وتصنيع وبيع المنتجات الصيدلانية.