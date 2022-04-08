لتكون مجدية اقتصادياً.. خبير يقترح 3 أيام إجازة للطلاب في الأسبوع

اقترح خبير اقتصادي تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع إجازة لطلاب المدارس بعد تحويل العام الدراسي لثلاثة فصول بدلاً من فصلين بدءاً من هذا العام فيما سيطبق في الجامعات من العام المقبل، ذلك من أجل إنعاش السياحة الداخلية بحسب ما ذكر وحتى تكون مجدية اقتصادياً.
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: إذا كان هناك هدف اقتصادي من نظام الثلاثة فصول دراسية، يفضل أن تصبح الإجازة الأسبوعية أيضاً 3 أيام من أجل تحقيق معدلات استهلاك أعلى ونرفع من جودة الحياة بشكل مزدوج للتوازن.
وأضاف: إجازة 3 أيام سترفع من معدلات الإقامة خارج المدن في الفنادق وهذا الرقم مهم اقتصادياً في إنعاش القطاع السياحي، بالإضافة إلى النقل الجوي ومعدلات السفر البري وزيادة نشاط جميع سلسلة السياحة الداخلية القصيرة وكلها تقع ضمن جودة الحياة.
وتابع: أي قرار يؤثر على الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار العام يفضل دراسته من قبل اقتصاديين بشكل شمولي للخروج من أي آثار اقتصادية سلبية غير مرغوبة ومن تفرد بعض الجهات بمهامها الوظيفية دون النظر إلى الصورة العامة اقتصادياً واجتماعياً.
وأردف: مثلاً إقامة شخص خارج مكان إقامته لمدة 24 ساعة يصنف كسائح ويزيد من أعداد ليالي الإقامة في العام، وهذه الأرقام مهمة ولاسيما أن السياحة من أكثر القطاعات التي ركزت عليها الرؤية في برامجها السياحة.
وكانت وزارة التعليم قد قررت تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدل فصلين دراسيين للعام 1443 للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، وما يتبعها من تطويرات إضافية، معتبرة تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.
وأقرت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، كل فصل 13 أسبوعاً، تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوماً من غير إجازة العام الدراسي.