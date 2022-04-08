لتكون مجدية اقتصادياً.. خبير يقترح 3 أيام إجازة للطلاب في الأسبوع

اقترح خبير اقتصادي تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع إجازة لطلاب المدارس بعد تحويل العام الدراسي لثلاثة فصول بدلاً من فصلين بدءاً من هذا العام فيما سيطبق في الجامعات من العام المقبل، ذلك من أجل إنعاش السياحة الداخلية بحسب ما ذكر وحتى تكون مجدية اقتصادياً.