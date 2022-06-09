لتمكين القيادات الشابة عالمياً.."رابطة خريجي سلام" تواعد الانطلاق

وتهدف "رابطة خريجي سلام" للتواصل الحضاري إلى إتاحة الفرص وتوفير الإمكانات للقيادات الشابة لممارسة مهاراتهم الحوارية والقيادية المكتسبة، وتمكين الشباب السعودي من الحضور الإيجابي والفعال والمؤثر في المحافل الدولية والانضمام لمبادرات مشروع سلام المتنوعة للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية التي جرى تدريبها عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات وحلقات نقاش وورش العمل التدريبية التي تُنمّي لدى المشاركين أبرز المعارف والمهارات اللازمة في التواصل الحضاري الفعال، وتمكن المشاركين من المعرفة العلمية بأبرز القضايا المثارة والتحديات ومجالات تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.