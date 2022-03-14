لثلاث سنوات.. "لحظات العُلا" يوقّع اتفاقية رعاية مع الخطوط السعودية

وأبان رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، أن "السعودية" ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع مهرجان "لحظات العُلا"؛ لتقديم المحافظة التراثية الرائعة لعدد كبير من الضيوف كل عام، من خلال إطلاق أكثر الفعاليات والأنشطة ابتكارًا، سواء على الأرض أو عبر التحليق في السماء، متطلعًا إلى دعم وإثراء الشراكة بما يتماشى مع دور " السعودية " كأجنحة لرؤية 2030، وما يساهم في ثراء مهرجان سماء العُلا.