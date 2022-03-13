لجنة التحكيم تختتم جلسات الاستماع بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

تختتم لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها اليوم، بالاستماع إلى (31) متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مناطق: المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، ونجران.
واستمعت خلال الفترة الصباحية إلى (8) متسابقين، و(7) متسابقات، في حين تستمع خلال الفترة المسائية إلى (11) متسابقاً و(5) متسابقات.
وبلغ عدد المشاركين في المسابقة -التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- 119 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مختلف مناطق المملكة، يتنافسون في أفرع المسابقة المختلفة، وذلك عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.
الجدير بالذكر، أن الحفل الختامي للمسابقة سيكون للبنين في يوم الجمعة 15 شعبان، والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 شعبان.