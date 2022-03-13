لجنة التحكيم تختتم جلسات الاستماع بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

تختتم لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها اليوم، بالاستماع إلى (31) متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مناطق: المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، ونجران.