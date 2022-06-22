لجنة "توطين الوظائف" بنجران تتفقد 39 منشأة للحلويات والمعجنات

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، اليوم الأربعاء، عددًا من الجولات الميدانية على نشاط الحلويات والمعجنات.
شملت الجولات مدينة نجران، ومحافظة حبونا؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين بالمنطقة.
وزارت اللجنة في نجران وحبونا 39 منشأة تجارية تعمل في مجال الحلويات والمعجنات؛ حيث بلغ عدد العاملين فيها 35 موظفًا سعوديًا منهم عشر موظفات سعوديات.
فيما بلغ إجمالي الوافدين 51 وافدًا من مختلف الجنسيات.
وجرى إنذار أربع منشآت تعمل في ذات النشاط، وحصر سبع فرص عمل للسعوديين، بينما بلغت نسبة التوطين في المنشآت 40%.
ودعت اللجنة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة والجاذبة لعملهم.