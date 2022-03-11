لجنة عشوائيات جدة: البدء في إزالة أحياء النزهة والسلامة ومدائن الفهد2.. السبت

كشفت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية والتي تبلغ 34 حيًا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقًا، وتشمل الإزالة بتاريخ 12 مارس، حي النزهة وحي السلامة وحي مدائن الفهد 2، ومن المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حيًا عشوائيًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك.