لجنة "عشوائيات جدة" تُواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم، عن مواصلة أعمالها بحسب الخطة التنفيذية المعلنة؛ حيث شرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية في (حي بني مالك/ وحي الورود)؛ في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بحيي (مشرفة/ الجامعة) بالإخلاء؛ تمهيدًا لأعمال الإزالة.
وأوضحت اللجنة أن موعد إزالة عشوائيات (بني مالك/ الورود) وفقًا للخطة التنفيذية، سيكون في الـ28 من مايو الجاري.
وأكدت أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حًّا عشوائيًّا؛ حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها؛ فيما يجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات، وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًّا.