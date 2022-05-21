لجنة "عشوائيات جدة" تُواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية

وأكدت أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حًّا عشوائيًّا؛ حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها؛ فيما يجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات، وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًّا.