لجنة منتجي الدواجن: زيادة أسعار الدجاج نتيجة ارتفاع الأعلاف وتكلفة الشحن عالمياً
أكد رئيس لجنة منتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية المهندس محمد البلوي لصحيفة "سبق" أن الزيادة التي شهدتها أسعار منتجات الدواجن في المملكة مؤخراً تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً أسعار الأعلاف عالمياً وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
وسجلت أسعار الدواجن ارتفاعات عالمياً مؤخراً نتيجة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعتمد تربية الدواجن بنحو 75٪ على الذرة وفول الصويا والتي سجلت زيادة في أسعارها بمقدار الضعف، حيث شهدت منتجات الدواجن ارتفاعاً في عدد من الدول بأكثر من 10٪ خلال الفترة الماضية.
وأشار البلوي إلى تعدد وتنوع المنتج للمستهلك في السوق السعودي، لافتاً إلى سعي المنتجين لخفض تكاليف الإنتاج واستقرار الأسعار؛ حفاظاً على الحصص السوقية وتوسيع ونمو أعمالهم بما يلبي حجم الطلب المحلي .
ولفت إلى عمل مشاريع الدواجن بكامل طاقاتها الإنتاجية لتغطية احتياجات الطلب المحلي خلال موسم شهر رمضان المبارك وطوال العام، مشيراً إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116٪ ، و 65٪ من لحوم الدواجن في المملكة خلال العام 2020.
وأضاف: زاد إنتاج المملكة عن 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و 406 آلاف طن من بيض المائدة سنوياً وفق إحصائيات رسمية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 80٪ ضمن خططها الاستراتيجية للأمن الغذائي.