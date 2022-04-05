لجنة منتجي الدواجن: زيادة أسعار الدجاج نتيجة ارتفاع الأعلاف وتكلفة الشحن عالمياً

وأضاف: زاد إنتاج المملكة عن 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و 406 آلاف طن من بيض المائدة سنوياً وفق إحصائيات رسمية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 80٪ ضمن خططها الاستراتيجية للأمن الغذائي.