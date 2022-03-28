لجنة هندسية توصي بهدم مبنى المرضى النفسيين بمكة

أوصت لجنة هندسية، تم تعميدها من وزارة الصحة، بسرعة إزالة وهدم مبنى الصحة النفسية بمستشفى الزاهر بمكة المكرمة، على وجه السرعة.
وبحسب المعلومات التي حصلت "سبق" عليها؛ فإن أسباب توصية اللجنة الهندسية؛ لكون المبنى غير آمن، ويشكل خطورة على الموظفين والعمالة القاطنين.
يأتي ذلك، بعد أن تم إخلاء المرضى النفسيين من المبنى قبل أشهر عدّة، وتحويلهم إلى مستشفيات جدة والطائف، دون إيجاد البديل حتى الآن.
ومن خلال نتائج الفحص لمبنى الصحة النفسية، اتضح ضعف الخرسانة المستخدمة في صبة السقف، وصدأ في حديد التسليح وانتشار الكربون داخله بكميات كبيرة.
إلى جانب عدم وجود قواعد خرسانية أسفل الأعمدة بالمبنى، ما ترتب على تلك الملاحظات التوصية بسرعة إزالة المبنى وهدمه بأسرع وقت.