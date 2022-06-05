لجنة "وفرة السلع الغذائية" تستعرض وفرة السلع استعدادًا لموسم الحج

وجرى خلال الاجتماع استعراض وفرة السلع الغذائية استعداداً لموسم الحج لهذا العام (1443هـ)، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".