"لحظات العلا" يُسدل الستار على فعاليات 4 مهرجانات مميزة

وتم إدراج مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء ضمن موسم لحظات العلا للمرة الأولى؛ حيث وفر المهرجان أكثر من فعالية مميزة؛ منها منتجع الحواس الخمس "فايف سِنسس سانكشواري" الذي أقيم على طريق البرتقال في العلا، ووفر للزوار مختلف العلاجات والحوارات وحصص اليوغا التي قدمت من قِبَل بعض أفضل مدربي اليوغا في العالم. كما أطلق منتجع هابيتاس العلا مركز ثريا الصحي، ونظم استوديو "بالس" من جدة تجربة "الرياضة والموسيقى" في واحة العلا.