لحظات من السعادة في نجران.. الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد عملية ناجحة

وقال المدير العام لصحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، إن العملية هي زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، يعاني فقدان حاسة السمع، وذلك في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.