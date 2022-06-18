محليات
لحظات من السعادة في نجران.. الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد عملية ناجحة
يبلغ من العمر 4 سنوات.. والعملية الأولى بالمنطقة
تمكَّن الطفل "وجدي" من السمع لأول مرة في حياته؛ وذلك بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنيه، أُجريت له في مستشفى الملك خالد بنجران.
وقال المدير العام لصحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، إن العملية هي زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، يعاني فقدان حاسة السمع، وذلك في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وأوضح أن إجراء مثل هذه العمليات المتخصصة يأتي ضمن برامج تحسين الأداء بمستشفيات المنطقة؛ لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العلاجية بجودة عالية، وتقليص الإحالات للمستشفيات والمراكز المتخصصة.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج التحسين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة؛ لتحقيق نِسب مرتفعة في معدلات رضا المستفيدين بالمنطقة.