لخدمة أكثر من 11 ألف أسرة.. ‎‎"إنسان" تطلق مشروع السلة الرمضانية

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع السلة الرمضانية لهذا العام؛ بهدف مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية والسلال الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض.
وأوضحت "إنسان" أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 11.255 أسرة، بواقع 300 ريال لكل أسرة، وبإمكان المتبرع إيداع المبلغ المخصص عبر متجر "إنسان" الإلكتروني https://cutt.us/4yJnG ، أو من خلال التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فرع الجمعية، كما يمكن التبرع بأكثر من سلة رمضانية.
جدير بالذكر أن مشروع السلة الرمضانية ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة المستفيدين، ولاختيار ما يناسبهم من المواد التموينية خلال الشهر الفضيل .
وتسعى "إنسان" إلى إدخال الفرح والسرور على أسر وأبناء الجمعية من خلال المشاريع الموسمية التي اشتملت أيضًا على زكاة الفطر، وزكاة المال، وهدية العيد، إضافة إلى مشاريع الحج والأضاحي وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية، فضلًا عن الخدمات الأساسية والمساندة التي تقدمها الجمعية كالكفالة بأنواعها والرعاية التعليمية والصحية وخدمات الإسكان، وبرامج التمكين والتدريب والتوظيف لتحقيق تطلعات الأبناء المستقبلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي لهم .