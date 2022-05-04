محليات

لخلاف بينهما.. مواطن يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر بـ"رجال ألمع"

سَلّم نفسه.. والجهات المختصة تباشر الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات
لخلاف بينهما.. مواطن يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر بـ"رجال ألمع"
تعبيرية
محمد طيران
محمد طيران

فتحت السلطات الأمنية في منطقة عسير، ملف التحقيق في قيام مواطن بقتل زوجته أمام طفليْها بطلق ناري من مسدسٍ، عصر أول أيام العيد بمحافظة رجال ألمع؛ على إثر خلاف بينهما.

وتفصيلًا: أقدَمَ مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عصر أول أمس (عيد الفطر المبارك) على قتل زوجته أمام نظر طفليْها، بمسدس استخدمه في جريمته على إثر خلافات أسرية بينهما دفعته لذلك.

وقالت مصادر "سبق" إن الجريمة تمت بمنزل أهل الضحية؛ حيث كانت الزوجة تقيم، ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات؛ فيما لا تزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة كامل تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت المنطقة بأكملها.

وأحيلت القضية للنيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق.

النيابة العامة
رجال ألمع
إطلاق نار

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