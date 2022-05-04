لخلاف بينهما.. مواطن يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر بـ"رجال ألمع"

وقالت مصادر "سبق" إن الجريمة تمت بمنزل أهل الضحية؛ حيث كانت الزوجة تقيم، ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات؛ فيما لا تزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة كامل تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت المنطقة بأكملها.