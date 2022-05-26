لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي.. إطلاق حوافز الاسترداد المالي بما يصل إلى 40%

وشهدت المملكة في الأشهر الـ12 الماضية، إنتاج وتصوير 8 أفلام روائية طويلة محلية، إلى جانب مجموعة من الأفلام الوثائقية والإنتاجات المحلية، كما أنه لا يزال في طور الإنتاج فيلم "نورة" من إخراج توفيق الزايدي، وفيلم "بين الرمال" من إخراج محمد العطاوي، وهما من الأفلام الفائزة في مسابقة "ضوء لدعم للأفلام" التي نظمتها هيئة الأفلام، والتي تعد إحدى مبادرات وزارة الثقافة لدعم الإنتاج السينمائي السعودي واكتشاف المواهب.