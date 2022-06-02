لدعم القدرات الصيدلانية للمملكة.. مذكرة تفاهم بين "الاستثمار" و"نوفارتيس"

وقعت وزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة نوفارتيس، بهدف توسيع القدرات الصيدلانية للمملكة وتيسير أنشطة الاستثمار المحلي في المملكة في مجالات صناعة الخلايا والجينات ونقل التقنيات وتطوير البحوث السريرية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي ومدير مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد فياض، والقائمة بالأعمال نائبة السفير السويسري لدى المملكة كاثرن بيولر، إضافةً إلى عدد من ممثلي القطاع الحكومي، و13 ممثلاً من شركة نوفارتيس من مدراء تنفيذيين ورؤساء.