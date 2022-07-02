لراحة الحجاج.. مطارات جدة تُشغِّل 20 استراحة مكيَّفة ومجهَّزة بأحدث التقنيات

بدأت شركة مطارات جدة، ممثلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، في تشغيل 20 استراحة للانتظار في مجمع صالات الحج والعمرة، تستقبل خلال الساعة الواحدة 6000 مسافر للاستراحة والانتظار قبل توجههم للباصات التي تتوجه بهم إلى مكة المكرمة.
وتعتبر استراحات الانتظار العشرين أحد المستهدفات التطويرية المستمرة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج القادمين لصالات الحج والعمرة، مقدِّمة كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن بعد وصولهم لمدينة جدة، وقبل مغادرتهم لها. وتبلغ مساحة كل استراحة 1200 متر مربع، وتقع في منطقة البلازا.
وتستهدف مطارات جدة من خلال هذا المشروع الجديد إحداث نقلة نوعية في رحلة الحاج، ووقت انتظاره داخل المطار، من خلال عدد من الخدمات المقدَّمة في استراحات الانتظار الجديدة، من أبرزها نظام تكييف متكامل، يعمل بالمياه المبردة بسعة 2500 طن.
كما أضاف المطار لها إضاءات بتقنيات حديثة، وذات جودة عالية. ولضمان حماية متكاملة للصالات تمت الاستعانة بنظام إطفاء الحريق في حال حدوثه -لا قدر الله-.
يُذكر أن الاستراحات الـ 20 أهم المحطات داخل مجمع صالات الحج والعمرة، وبالتحديد في المنطقة المفتوحة، وتمت تغطيتها بواجهات زجاجية، تعكس الشكل الحضاري للمطار، وتعطي شكلاً جماليًّا للمكان.
وتصل المساحة الإجمالية لمجمع صالات الحج والعمرة إلى 510 آلاف متر مربع، تشمل 14 صالة سفر، إضافة إلى 166 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و222 منصة للجوازات، و14 بوابة سفر، و10 سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى، كما يتوافر بالمجمع 95 موقفًا للحافلات، و20 جهاز تفتيش جمركي، و16 جهاز تفتيش أمني لمرحلة المغادرة. وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 42 ألف راكب أيضًا.