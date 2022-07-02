لراحة الحجاج.. مطارات جدة تُشغِّل 20 استراحة مكيَّفة ومجهَّزة بأحدث التقنيات

وتصل المساحة الإجمالية لمجمع صالات الحج والعمرة إلى 510 آلاف متر مربع، تشمل 14 صالة سفر، إضافة إلى 166 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و222 منصة للجوازات، و14 بوابة سفر، و10 سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى، كما يتوافر بالمجمع 95 موقفًا للحافلات، و20 جهاز تفتيش جمركي، و16 جهاز تفتيش أمني لمرحلة المغادرة. وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 42 ألف راكب أيضًا.