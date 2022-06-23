لرصد طقس المشاعر.. "الأرصاد" يطلق نافذة إلكترونية تعمل على مدار الساعة

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم، النافذة الإلكترونية لطقس المشاعر المقدسة ضمن البرامج التشغيلية لأعمال المركز استعداداً لحج هذا العام، وتتضمن نافذة طقس المشاعر معلومات الرصد اليومية وعلى مدار الساعة على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.