لرفع جودة الحياة بالمشروع.. مدينة المستقبل توقّع اتفاقية لزراعة 25 ألف شجرة

ويقع مشروع مدينة المستقبل في الجزء الشرقي من مدينة الرياض (شمال طريق الدمام)، يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، تضم 4415 قطعة منتج سكني، متكاملة البنية التحتية، ومشتملة على الشبكات الرئيسة، حيث أعلن المشروع في وقت سابق، اكتمال بيع جميع الأراضي السكنية المطروحة.