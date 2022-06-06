لرفع جودة الحياة بالمشروع.. مدينة المستقبل توقّع اتفاقية لزراعة 25 ألف شجرة

شهدت شركة المزيني العقارية، توقيع اتفاقية بين مشروع مدينة المستقبل ومؤسسة تالا الزراعية، بهدف تشجير مشروع مدينة المستقبل بأكثر من 25 ألف شجرة داخل المشروع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمدينة المستقبل باسل الفريح، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقوم عليها إدارة المشروع لتحسين الطرقات والساحات داخل المشروع.
وأضاف الفريح، أن هذه الخطوة تسهم في إيجاد بيئة صحية جاذبة، مما يوفر جودة حياة تتلاءم مع تطلعات السكان.
وشدّد الفريح، على أنهم في مدينة المستقبل حريصون على مواكبة تطلعات المملكة من ناحية أنسنة المدن لتكون ملائمة للإنسان والمساهمة في تخفيف درجات الحرارة داخل المشروع.
واختتم بأن مشروع مدينة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 66%.
من جانبه، أبدى ياسر الدخيل مدير عام مؤسسة تالا الزراعية، سعادته بالاتفاقية الموقعة، مشيراً إلى أنهم من خلال هذه الاتفاقية يسعون إلى مواكبة تطلعات رؤية 2030 وإيجاد بيئة صحية وجمالية ينعكس أثرها على الوطن والمواطن.
ويقع مشروع مدينة المستقبل في الجزء الشرقي من مدينة الرياض (شمال طريق الدمام)، يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، تضم 4415 قطعة منتج سكني، متكاملة البنية التحتية، ومشتملة على الشبكات الرئيسة، حيث أعلن المشروع في وقت سابق، اكتمال بيع جميع الأراضي السكنية المطروحة.
وتُعد مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في مدينة الرياض والتي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يوفر المشروع عناصر جودة الحياة بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما طرح المشروع حلولاً هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.