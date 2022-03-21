لرفع مستوى مخزون بنك الدم.. انطلاق مبادرة #بالدم_ندعم برعاية "سبق"

برعاية صحيفة "سبق" إعلامياً، ومواجهةً للنقص المتوقع عادةً لدى بنوك الدم في فترة رمضان، انطلقت مبادرة #بالدم_ندعم للعام الثاني على التوالي، بالتعاون بين المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض، وشركة جداف وكيل راف باور، وبالتعاون مع بعض المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وحققت الحملة رقماً قياسياً في العام الماضي تجاوز 1500 متبرع خلال 5 أيام.
وتحفيزاً للمتبرعين؛ تقدم راف باور هدايا من منتجاتها لكل متبرع، حيث تهدف الحملة إلى رفع مستوى مخزون بنك الدم إلى أعلى مستوياته.
وعلى مدى خمسة أيام؛ انطلقت يوم الأحد 20 مارس مبادرة هذا العام، وتستمر إلى يوم الخميس 24 مارس يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 8:00 مساءً، في مركز التبرع بالدم بالمدينة الطبية الجامعية.
وتعتزم شركة جداف توسيع الحملة خلال الأسبوعين القادمين في المنطقة الغربية ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية بالتعاون مع بعض بنوك الدم في تلك المناطق.