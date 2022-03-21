لرفع مستوى مخزون بنك الدم.. انطلاق مبادرة #بالدم_ندعم برعاية "سبق"

برعاية صحيفة "سبق" إعلامياً، ومواجهةً للنقص المتوقع عادةً لدى بنوك الدم في فترة رمضان، انطلقت مبادرة #بالدم_ندعم للعام الثاني على التوالي، بالتعاون بين المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض، وشركة جداف وكيل راف باور، وبالتعاون مع بعض المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي.