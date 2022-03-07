لرفع مهاراتهم.. "تعداد السعودية" تطلق برنامجها التدريبي للباحثين بجازان

تصوير أيمن مصيخ: أطلقت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان، اليوم، البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية؛ لتدريب "الباحثين المشاركين" في مشروع تعداد السعودية ٢٠٢٢ بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وبيّن مشرف "تعداد السعودية" بمنطقة جازان "علي الحمدي"، أن هذا البرنامج التدريبي يُنَفّذ حاليًا في عدد من محافظات المنطقة، ويأتي لرفع مهارات العاملين في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أكدت أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية، ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قِبَل صناع القرار في الجهات الحكومية، من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار، وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.