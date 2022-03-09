لزراعة 10 مليارات شجرة.. "الغطاء النباتي" يجهز لتنفيذ دراسات "السعودية الخضراء"

ويقوم المركز من خلال هذا المشروع بالتعرف على واقع التشجير واحتياجاته حاضرًا ومستقبلًا في مساراته الأربعة (البيئي، والزراعي، والحضري، والطرق السريعة وسكك القطارات)، عبر تنفيذ مسوحات ميدانية وتطوير خرائط رقمية، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية جيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها، وإعداد أدلة فنية إرشادية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات المختلفة، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة، ووضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة.